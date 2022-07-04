​ЦСКА назвал состав на матч с «Пари НН»

В понедельник вечером ЦСКА сыграет против «Пари НН» в рамках Кубка Pari Премьер. Московские «армейцы» выйдут на поле с первых минут в следующем составе:

Акинфеев, Гайич, Каптилович, Дивеев, Большаков, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Ермаков, Медина, Заболотный.

Матч между ЦСКА и «Пари НН» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет на LiveResult. Портал организует прямую трансляцию матча в текстовом формате.

Напомним, что обладателем Кубка Pari Премьер уже стал питерский «Зенит».