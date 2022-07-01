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Стало известно, когда Бийол вернётся в расположение ЦСКА

01 Июля 2022 • 11:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
04.07 20:00

Защитник ЦСКА Яка Бийол вернётся в расположение «армейской» команды в конце следующей недели, сообщает «РБ Спорт».

Агент словенского футболиста Роберт Чибеж сообщил, что Бийол попросил руководство ЦСКА предоставить ему несколько дополнительных выходных. Клуб пошёл навстречу своему игроку, разрешив вернуться на неделю позже, чем было оговорено ранее.  

«Яке действительно нужны дополнительные дни отдыха, он провёл больше двух недель в сборной Словении», — заявил Чибеж.

В минувшем сезоне 23-летний Бийол провёл в составе ЦСКА 30 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Яка Бийол
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