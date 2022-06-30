Милетича и Вукадиновича в РПЛ не будет

Футбольный агент Боян Остожич высказался о будущем защитника «Партизана» Неманьи Милетича и полузащитника «Войводины» Милона Вукодиновича.

Ранее сообщалось об интересе к двум сербским футболистам со стороны российских клубов.

«Милетич пару дней назад договорился с «Омонией», у Вукадиновича тоже есть разные варианты. Они хотели поехать в Россию, но мы не можем ждать слишком долго», — приводит слова Остожича «РБ Спорт».

Агент также не стал исключать варианта, при котором Вукадинович может оказаться в одном их российских клубов, если получит конкретное предложение.

В минувшем сезоне 31-летний Милетич провёл в составе «Партизана» 32 матча, в которых не отметился результативными действиями. На счету 29-летнего Вукадиновича восемь голов и две передачи в 33 встречах за «Войводину».