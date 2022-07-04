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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА продолжает проигрывать и не забивать при Федотове

04 Июля 2022 • 22:11 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Пари НН
окончен

Столичный ЦСКА проиграл очередной предсезонный матч при Владимире Федотове. На сей раз обидчиком «армейцев» стал «Пари НН».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 0:2Пари НН
  81' (0:2)
Акинфеев Игорь  61' (Боков Данила (  61') Гаич Милан IIБольшаков КириллДивеев ИгорьКаптилович ДмитрийМухин Максим   50'   61'Зайнутдинов БактиёрКучаев Константин  40' (Карраскаль Хорхе (  40') Ермаков Никита   42'Медина ХесусЗаболотный Антон   45'  46' (Чалов Фёдор (  46')
Запасные: Багринцев ЭдуардЕлеев МаксимЯковлев Владислав ГеннадьевичЛукин МатвейГурченко ДаниилКазаков ИльяТарба ЗаурГайч АдольфоЩенников ГеоргийКонюхов ВадимТороп Владислав
Гойло НикитаАлександров ВикторКечкеш АкошМайга МамадуГоцук КириллКорнюшин ДаниилЮлдошев ИброгимхалилКалинский НиколайБерковский ИльяМилсонСулейманов Тимур
Запасные: Каккоев НикитаКротов ВячеславАгапов ИльяКарасёв ПавелАнисимов АртурМихайлов ЯрославШарипов АльбертНигматуллин АртурПенчиков ДаниилРыбчинский ДмитрийШильцов КонстантинГорбунов Игорь
04 июля.

Московский клуб проиграл сопернику со счетом 0:2. На 19-й минуте встречи мяч в свои ворота забил полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, а на 61-й минуте встречи хавбек столичного коллектива Максим Мухин получил вторую желтую карточку, и оставил команду в меньшинстве. Итоговый счет на табло установил полузащитник нижегородцев Дмитрий Югалдин.

Ранее ЦСКА уже провел матч в рамках турнира Кубка Pari Премьер, где проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:3. Благодаря этой победе «Зенит» стал победителем предсезонного турнира.

При Владимире Федотове ЦСКА провел три поединка, в которых проиграл. Более того, команда из Москвы не забила в этих встречах ни одного гола.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Пари НН
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