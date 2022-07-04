ЦСКА продолжает проигрывать и не забивать при Федотове

Столичный ЦСКА проиграл очередной предсезонный матч при Владимире Федотове. На сей раз обидчиком «армейцев» стал «Пари НН».

Московский клуб проиграл сопернику со счетом 0:2. На 19-й минуте встречи мяч в свои ворота забил полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, а на 61-й минуте встречи хавбек столичного коллектива Максим Мухин получил вторую желтую карточку, и оставил команду в меньшинстве. Итоговый счет на табло установил полузащитник нижегородцев Дмитрий Югалдин.

Ранее ЦСКА уже провел матч в рамках турнира Кубка Pari Премьер, где проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:3. Благодаря этой победе «Зенит» стал победителем предсезонного турнира.

При Владимире Федотове ЦСКА провел три поединка, в которых проиграл. Более того, команда из Москвы не забила в этих встречах ни одного гола.