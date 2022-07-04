Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об уходе Чидеры Эджуке, Арнора Сигурдссона и Яки Бийола, а также кем их можно заменить.

- Пишут, что ЦСКА хочет заключить новый контракт с защитником Магнуссоном. Прежнее соглашение истекло, и клуб не стал его продлевать, а теперь решил все-таки перезаключить договор. Этот футболист нужен ЦСКА?

- Это неплохой игрок, и его уход стал бы потерей для «армейцев». Где сейчас взять лучший вариант? Среди своих воспитанников вряд ли найдутся такие мастера. Ничего подходящего я не вижу. Наверное, мы не готовим такие кадры. Раньше были хотя бы дублирующие составы, где готовили футболистов для основы, а сейчас нет дубля. Где играть ребятам, которые все время сидят в запасе? Сейчас нет никакой ротации, предполагается, что нужных футболистов в команду будут покупать.

- Получается, что легионеров заменить просто некем?

- Некем. Это большая трагедия. Федотову будет очень тяжело.

- Как вы отнеслись к тому, что Эджуке и Сигурдссон приостановили контракт с ЦСКА?

- Я ничуть не жалею, что Эджуке уйдет. Это бестолковый форвард. Он сам не знает, что делает на поле. И его никто не понимает, и он не понимает. У него абсолютно нет головы. Он тупой. Так что это небольшая потеря для ЦСКА. Наоборот, хорошо, что он ушел.

- Бийол тоже может уйти из команды. Пишут про итальянский клуб. ЦСКА сейчас об этом договаривается. Это потеря?

- Что сделаешь, если игрок хочет уйти? Он большую часть времени сидел в запасе. Ему хочется играть, но не получалось. Это неплохой футболист, с хорошим ударом, но физически он недостаточно готов. Он не может выдержать два тайма. Но ЦСКА нужны не такие футболисты. Необходимы игроки, которые были бы готовы не на два тайма, а на три. Тогда будет польза.

- Бистрович тоже уехал из клуба в Хорватию лечить травму, но пока не приостанавливал контракт. Как думаете, он вернется?

- Трудно сказать. Это неплохой футболист, но его тоже надо правильно использовать. Если он будет участвовать и в атаке, и в обороне, у него сил не хватит. А насчет его возвращения, если он найдет команду, которая его пригласит, то по решению ФИФА может туда перейти. Сейчас все так сложно.

- Как относитесь к таким игрокам, которые приостанавливают контракты и уезжают?

- Скорее положительно, потому что им надо дальше жить, а вся эта ситуация на них тоже действует. Им предстоит жить и работать у себя на родине. Может быть, с точки зрения совести они поступают неправильно, но куда им деваться?

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- Но многие же остаются. Рыбус, например, пришел в «Спартак» даже с учетом того, что его исключат из сборной Польши.

- Тут надо учитывать возраст, и то, какой контакт он заключил. А на остальное ему наплевать. Сейчас многое решают деньги. Если он будет получать большую зарплату, то какая ему разница, где играть?

- То есть, вопрос в том, что те, кто остался, просто не могут найти такие выгодные контракты, как в России?

- Таких точно не найдут. В этом и дело. Поэтому многие ребята и стараются задержаться здесь. В РПЛ другой футбол, не такой как в Европе. Он халявный. На Западе надо сыграть определенное количество матчей, чтобы получить зарплату, на которую он рассчитывает. А у нас можно сидеть в запасе и получать такие же деньги.

- Учитывая все эти проблемы с легионерами, ЦСКА будет сложнее в новом сезоне, чем в предыдущем?

- Намного сложнее. Я не завидую Федотову. Ему надо строить абсолютно новую команду. В обороне у ЦСКА все игроки возрастные: Щенников, Набабкин. В таком возрасте непросто полностью отдавать себя футболу. В обороне у команды будут большие проблемы.

Елена Григорьевская