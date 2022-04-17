Бийол: Обидно, что не сумели выиграть у «Уфы», но нужно смотреть вперёд

Словенский защитник московского ЦСКА Яка Бийол высказался по поводу упущенной победы в поединке с «Уфой».

Бийол сказал, что «армейцы» планировали сыграть с «Уфой» также, как и всегда. Словенец отметил, что всегда очень обидно упускать победу в самой концовке матча, но нужно забыть о случившемся и смотреть вперёд.

Напомним, что футболисты ЦСКА пропустили гол на пятой компенсированной минуте. В итоге встреча с «Уфой» завершилась вничью со счётом 1:1. «Армейцы» под руководством Алексея Березуцкого на данный момент занимают третью строчку в турнирной таблице.