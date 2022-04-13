Убыток ЦСКА в 2021 году сократился более чем на 60%

Чистый убыток ЦСКА за 2021 год сократился на 753,3 миллиона рублей, это на 63,3 процента меньше, чем в 2020 году, сообщил «РБ Спорт».

В 20220 году убыток армейского клуба оценивался в размере 2 миллиардов рублей.

В связи с этим, коммерческие расходы клуба увеличились на 41 процент и составили около 3,19 миллиардов рублей.

Выручка клуба в 2021 году составила 4,3 миллиарда рублей, это означает, что она выросла на 55,1 процента.

В прошлом сезоне-2020/22 ЦСКА набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне команда Алексея Березуцкого набрала 43 очка после 24 туров и располагается на третьей строчке.