Новый юбилей Акинфеева, первый сухой матч Язиджи в РПЛ и два гола в концовке: Никитин вырвал для «Уфы» ничью с ЦСКА

В столицу Башкирии в 25-м туре РПЛ пожаловал ЦСКА.

Эти команды встречались в первом официальном матче Алексея Березуцкого у руля «армейцев», в стартовом туре нынешнего чемпионата. Победу «красно-синим» тогда принёс гол новобранца Заболотного во втором тайме. К выездному матчу с уфимцами Антон подошёл в запасе, только восстановившись от травмы, зато с первых минут «красно-синим» был готов помочь зимний новичок Язиджи, прежде забивавший в каждом туре.

Пару недель назад ЦСКА с натяжкой ещё можно было представить конкурентом «Зенита» за чемпионство, между ними было шесть очков. Но после скандальной ничьей с «Уралом» и почти крупного гостевого поражения от «Химок» это отставание выросло до девяти баллов. Ну а «Уфа» как боролась за выживание, так и борется. 25-й тур она встретила на предпоследнем месте.

Как и предполагалось, хозяева сделали ставку в оборону, и первый тайм оправдал их решение. ЦСКА атаковал много, но редко опасно. Хотя разок Евгений Турбин смотрел видеоповтор на предмет возможного пенальти. Бийол в чужой штрафной пробил головой и попал в плечо Агаларову, который находился спиной к мячу. Видимо, арбитр посчитал это неумышленным гандболом, раз от идеи одиннадцатиметрового отказался.

На тридцатой минуте первый шанс в своё распоряжение получила «Уфа». Никитин замыкал головой подачу Кабутова с правофлангового углового и немного не попал в левый угол. Со стороны «армейцев» был перспективный удар Язиджи сходу после перевода Щенникова – мимо. Потом во втором тайме Карраскаль плотно стрельнул с правого полуфланга в ближний угол – Беленов отбил на корнер.

После перерыва хозяева играли уже повыше, но серьёзных шансов у них не наблюдалось. Арбитр не раз мог ходить смотреть повторы, но доверялся мнению видеоассисентов. Казалось, дело катится к нулевой ничьей, но на на 88-й минуте Марио Фернандес пробил после углового между ног Заболотного в правый угол (0:1).

Язиджи мог отличиться в компенсированное время, однако его удар заблокировал Йокич. Таким образом, прервалась рекордная шестиматчевая серия Язиджи в РПЛ с забитыми мячами. Казалось, ЦСКА вырвал победу, но Никитин в конце добавленного времени вырвал для «Уфы» ничью, скорректировав в сетку скидку Ортиса после подачи Кабутова (1:1). Как видим, итогом стала ничья, но не нулевая. Команда братьев Березуцких не выиграла третий матч подряд, а Игорь Акинфеев провёл 700-й матч за ЦСКА.

Кирилл Иванцов