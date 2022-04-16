Масалитин: «ЦСКА будет сложно выиграть в Уфе»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Уфой».

«Сегодня ЦСКА ожидает тяжёлый матч. Две последние игры показали, что у армейцев нет баланса между линиями и нет взаимосвязи в защите. Надеюсь, Березуцкие разберутся», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Бывший футболист считает, что игроки ЦСКА часто сбиваются на индивидуальные действия в ущерб комбинационному футболу.

Матч «Уфа» — ЦСКА состоится сегодня, 16 апреля. Начало — в 14:00 по московскому времени. После 24 туров подопечные Алексея Березуцкого располагаются на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.