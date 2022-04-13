Широков: «В Европе не смогли заиграть даже игроки сборной, зачем туда ехать средним российским футболистам?»

Бывший футболист сборной России, «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков поделился мнением о том, нужно ли уезжать российским футболистам в зарубежные чемпионаты.

«Для чего им уезжать? Чтобы они там на лавке сидели? Пусть здесь приносят пользу», — приводит слова Широкова Чемпионат.

Экс-футболист подчеркнул, что последние из уехавших футболистов, являются игроками основного состава сборной России. Однако никто из них не смог заиграть за рубежом, поэтому смысла отправлять в Европу средних российских футболистов Широков не видит.