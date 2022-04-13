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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «В Европе не смогли заиграть даже игроки сборной, зачем туда ехать средним российским футболистам?»

13 Апреля 2022 • 15:11 Комментировать
Уфа
...
ЦСКА Москва
16.04 14:00

Бывший футболист сборной России, «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков поделился мнением о том, нужно ли уезжать российским футболистам в зарубежные чемпионаты.

«Для чего им уезжать? Чтобы они там на лавке сидели? Пусть здесь приносят пользу», — приводит слова Широкова Чемпионат.

Экс-футболист подчеркнул, что последние из уехавших футболистов, являются игроками основного состава сборной России. Однако никто из них не смог заиграть за рубежом, поэтому смысла отправлять в Европу средних российских футболистов Широков не видит.   

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Роман Широков
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