Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказал свое мнение об игре ЦСКА, который потерял очки в матче с «Уфой», сыграв вничью 1:1.

- ЦСКА снова потерял очки. На этот раз в матче с «Уфой». Почему армейцы неудачно играют с аутсайдерами в последних встречах?

- Потому что если команда уступает в классе сопернику – то играет явно вторым номером. Такую плотную оборону армейцы пока не очень хорошо вскрывают. Отсюда все сложности.

- Многие отмечают, что у ЦСКА сейчас идет спад. А вам как кажется, это спад или случайность?

- Когда команда стартовала, на том этапе была удачная серия. Если вспоминать, как армейцы добывали очки, очень часто они на последних минутах матча их вырывали. А сейчас все адаптировались к игре армейцев, к ним более тщательно готовятся. Из-за этого у подопечных Березуцкого возникают сложности. В начале чемпионата они взяли очки там, где могли потерять. И произошло это за счет волевых качеств и характера. Сейчас этого не хватает.

- Языджи на этот раз не забил. Легионеры-новички сдают свои позиции?

- Соперники готовятся к противостоянию с ЦСКА и понимают стилистические особенности, сильные и слабые стороны футболистов и более внимательно подходят к противостоянию. Они знают, что тот же Языджи ярко выраженный левоногий футболист. Пытаются не дать ему возможность качественно действовать левой ногой. Поэтому здесь все закономерно.

- Искусственное поле в Уфе повлияло на игру ЦСКА?

- Конечно, есть определенные особенности, но для наших футболистов это не ново, играть на искусственных газонах. Соперник играл на таком же поле. Поэтому все списывать на то, что помешало покрытие, я бы не стал.

- ЦСКА и дальше будет терять очки?

- Думаю, да. Сейчас в оставшихся матчах идет распределение позиций как вверху турнирной таблицы, так и внизу. Поэтому простых игр быть не может. Каждая встреча сейчас решающая.

- За что теперь будет бороться ЦСКА?

- За попадание в тройку призеров. Отрыв от «Динамо» все-таки достаточно большой. Думаю, армейцы будут пытаться поправить ситуацию с неудачными последними играми, чтобы на хорошей ноте завершить чемпионат.

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- «Зенит» пока не может оторваться от «Динамо». Борьба за золото будет до последнего тура?

- Да. Так и будет. Этим наш чемпионат в последние годы и отличается, что мы узнает победителя чемпионата именно в концовке, а не за много туров до его завершения. Сейчас все происходит в борьбе.

- Вас удивит, если «Динамо» займет первое место?

- Тогда это будет очень значимое событие в жизни команды. Поэтому они и прикладывают такие усилия, чтобы поддержать борьбу в чемпионате. Что касается игры «Динамо», моментами они выглядят очень прилично, но иногда буксуют. Есть неудачные отрезки. Плюс судейские ошибки в пользу бело-голубых играют большую роль. Не сказал бы, что «Динамо» показывает чемпионскую игру. Ее демонстрирует только «Зенит» с начала сезона. Поэтому он и лидирует. А «Динамо» пытается изменить ситуацию.

Елена Григорьевская