Языджи впервые за 7 матчей не забил в РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Юсуф Языджи впервые за 7 матчей не отличился в матче чемпионата России. Напомним, игра между «армейцами» и «Уфой» завершилась вничью 1:1. На 88-й минуте матча Марио Фернандес вывел ЦСКА вперёд, но в компенсированное время «Уфа» восстановила паритет усилиями Алексея Никитина.

Ранее Языджи забивал в каждом из шести предыдущих матчей в чемпионате России. На счету турецкого нападающего на данный момент 8 мячей в турнире. Права на футболиста принадлежат французскому «Лиллю».

Отметим, что матч против «Уфы» стал 700-м для капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева в футболке родного клуба.