Три игрока ЦСКА не сыграют в матче с «Уфой»

Три футболиста московского ЦСКА не смогут помочь своей команде в предстоящем поединке РПЛ с «Уфой».

Как сообщает пресс-служба «армейской» команды, в матче против уфимского клуба точно не сыграют полузащитники Хесус Медина и Егор Ушаков, которые ещё не успели полностью восстановиться после травм. Также не сможет помочь ЦСКА и опытный защитник Кирилл Набабкин.

Напомним, что встреча между «Уфой» и ЦСКА состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. «Армейцы» на данный момент занимают третью строчку в чемпионате.