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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный директор АИКа прокомментировал будущее Ларссона

11 Апреля 2022 • 13:04 Комментировать
Уфа
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ЦСКА Москва
16.04 14:00

Спортивный директор АИКа Хенрик Юрелиус рассказал о будущем, арендованного у «Спартака», нападающего Джордана Ларссона.  

«Единственное, что я могу подтвердить на данный момент, это то, что Джордан остаётся с нами до 30 июня», — приводит слова Юрелиуса «РБ Спорт».

За АИК 24-летний форвард успел провести один матч, в котором отметился результативной передачей и помог своей команде победить «Норрчёпинг» (1:0). После двух туров шведский коллектив имеет в своём активе три набранных очка и занимает 9-е место в турнирной таблице.

В текущем сезоне РПЛ Ларссона принял участие в 17 матчах, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аик Джордан Ларссон
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