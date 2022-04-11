Спортивный директор АИКа прокомментировал будущее Ларссона

Спортивный директор АИКа Хенрик Юрелиус рассказал о будущем, арендованного у «Спартака», нападающего Джордана Ларссона.

«Единственное, что я могу подтвердить на данный момент, это то, что Джордан остаётся с нами до 30 июня», — приводит слова Юрелиуса «РБ Спорт».

За АИК 24-летний форвард успел провести один матч, в котором отметился результативной передачей и помог своей команде победить «Норрчёпинг» (1:0). После двух туров шведский коллектив имеет в своём активе три набранных очка и занимает 9-е место в турнирной таблице.

В текущем сезоне РПЛ Ларссона принял участие в 17 матчах, не отметившись в них результативными действиями.