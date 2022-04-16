Заика прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ

Защитник «Сочи» Кирилл Заика прокомментировал массовый отъезд легионеров из РПЛ.

«У каждого есть свои причины: на кого-то давит страна, федерация, а у кого-то стоит финансовый вопрос. Мы не можем осуждать футболистов. Наши легионеры спокойно отнеслись к нынешней ситуации», — приводит слова Заики «РБ Спорт».

Напомним, ранее, 7 марта, ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим РПЛ, приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Многие команды лишились всех иностранных футболистов, однако сочинский клуб не потерял ни одного.