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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заика прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ

16 Апреля 2022 • 10:01 Комментировать
Уфа
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ЦСКА Москва
Через 3 ч. 10 мин.

Защитник «Сочи» Кирилл Заика прокомментировал массовый отъезд легионеров из РПЛ.

«У каждого есть свои причины: на кого-то давит страна, федерация, а у кого-то стоит финансовый вопрос. Мы не можем осуждать футболистов. Наши легионеры спокойно отнеслись к нынешней ситуации», — приводит слова Заики «РБ Спорт».

Напомним, ранее, 7 марта, ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим РПЛ, приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Многие команды лишились всех иностранных футболистов, однако сочинский клуб не потерял ни одного.  

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Сочи Кирилл Заика
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