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Масалитин - о том, что Языджи впервые не забил за семь матчей РПЛ: «У игрока пропала мотивация» эксклюзив

16 Апреля 2022 • 18:22 Комментировать
Уфа
1:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Уфой» и «армейцами».

«Последнее время, после того, как футболисты вернулись из сборных, команда выглядит невнятно уже третью игру подряд. Нет игры и результата нет. Из девяти возможных очков набрано только два, причём ЦСКА играет с аутсайдерами турнирной таблицы. Если команда на что-то претендует, то она обязана обыгрывать аутсайдеров. Если первый матч с «Уралом» ещё простительно, игроки только вернулись, не восстановились, то остальные игры уже нет. За три игры пропущено семь мячей, это очень много. Да, они забивают в каждой игре, но это не оправдание.

С такой игрой есть опасения, что ЦСКА не станет даже третьим. Самое главное, чтобы была игра. Я вполне себе допускаю, что ЦСКА окажется вне медалей с такой игрой. «Сочи» свои очки возьмут, у них поставленная игра, которая даёт результат. А у ЦСКА, повторюсь, из девяти возможных очков набрано два против аутсайдеров. Это никуда не годится. После зимней паузы в команду пришли игроки, которые мало выходили на поле в своих клубах, у них была запредельная мотивация. Они выплескивали свои эмоции. Была игра, получалось многое, была команда. Сейчас уже на первый план выходят морально-волевые качества и мастерство. Они сейчас играли без мотивации, думали, что на одном шаге за счёт мастерства выиграют. Не выкладываются игроки полностью сейчас. Отсюда и идут все разрывы между линиями, повылазили ошибки.

Сейчас в первую очередь нужно вернуть мотивацию. Эджуке в первой части чемпионата был лучшим игроком, а сейчас он не настолько хорош. Березуцкие вынуждены искать сейчас эту мотивацию, отбирать мотивационных игроков. Ушаков вот вышел, ему хочется доказать, что он достоин играть. Таких надо выставлять. Языджи уже что-то и не забивает, и стандарты так не исполняет, с пенальти только забивает. Мотивация пропала. То же самое и Карраскаль, и Медина. Эмоции прошли. Нужно бегать и отбирать мячи. Сейчас разбалансировалось всё. Нужно найти этот баланс. Нужно искать игру впереди. Заболотный вернётся, может быть, Языджи посадят, дадут чуть-чуть отдохнуть. Эджуке возможно заиграет. Нужно тасовать людей, чтобы появились эмоции и стимул», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Языджи
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