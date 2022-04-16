Агент: «Тикнизян полностью сконцентрирован на игре за «Локомотив» и пока не хочет думать о сборных»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев рассказал, почему его клиент отказался выступать за сборную Армении.

«Сборная Армении действительно иногда обращается к Тикнизяну с просьбой сыграть за них. Однако Наир пока не даёт ответа, потому что хочет сконцентрироваться на игре за клуб. О сборных он будет думать потом», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний защитник провёл за железнодорожников 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Тикнизян является игроком молодёжной сборной России.