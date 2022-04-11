Крицюк — о переходе в «Зенит» из «Жил Висенте»: «Хотел быть ближе к семье»

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк объяснил, почему решил вернуться из Португалии в Россию в 2021 году.

«Меня всё чаще начали посещать мысли, что, оставаясь в Европе, я многое теряю в общении с детьми и близкими. Привезти их в Европу на тот момент было непросто. После того, как на меня вышел «Зенит», ответы на многие вопросы нашлись сами собой», — приводит слова Крицюка Sport24.

Напомним, в Португалии Крицюк защищал цвета «Белененсеш» и «Жил Висенте».

В текущем сезоне РПЛ 31-летний вратарь провёл семь матчей, в которых пропустил 9 мячей. Контракт футболиста с питерским клубом истекает летом нынешнего года.