Акинфеев проводит 700-й матч за ЦСКА

Выездной матч чемпионата России против «Уфы» стал 700-м для голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в футболке «армейцев». На данный момент команды играют вничью 0:0.

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всю свою профессиональную карьеру футболист отыграв в родном клубе. Сейчас «армейцы» идут на третьем месте в РПЛ с 44 очками в активе. От второго места команда Березуцкого отстаёт на 8 очков.

Напомним, за свою карьеру Акинфеев в составе московского ЦСКА 6 раз завоевывал золотые медали РПЛ, 6 раз побеждал в Кубке России и 7 раз брал Суперкубок. Также Игорь стал обладателем Кубка УЕФА в 2005-м году.