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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев проводит 700-й матч за ЦСКА

16 Апреля 2022 • 15:22 Комментировать
Уфа
1:1
ЦСКА Москва
окончен

Выездной матч чемпионата России против «Уфы» стал 700-м для голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в футболке «армейцев». На данный момент команды играют вничью 0:0.

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всю свою профессиональную карьеру футболист отыграв в родном клубе. Сейчас «армейцы» идут на третьем месте в РПЛ с 44 очками в активе. От второго места команда Березуцкого отстаёт на 8 очков.

Напомним, за свою карьеру Акинфеев в составе московского ЦСКА 6 раз завоевывал золотые медали РПЛ, 6 раз побеждал в Кубке России и 7 раз брал Суперкубок. Также Игорь стал обладателем Кубка УЕФА в 2005-м году.

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ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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окончен Уфа 1:1 ЦСКА Москва 5.00 3.45 1.82
Идет 46 минута Зенит 2:0 Урал 1.16 8.00 20.00
16.04  19:00 Спартак Москва ... Рубин 1.51 4.10 7.40
17.04  14:00 Арсенал Тула ... Ростов 2.75 3.25 2.75
17.04  16:30 Крылья Советов ... Краснодар 2.22 3.35 3.45
17.04  16:30 Сочи ... Локомотив Москва 2.19 3.45 3.45
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