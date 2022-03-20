Лаксальт не верит, что Шиманьски покинет «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о своем одноклубнике Себастьяне Шиманьски.

В интервью «Спорт-Экспрессу» уругвайский защитник заявил, что это лично дело каждого пользоваться правом отъезда из РПЛ или нет. На вопрос о возможном отъезде Шиманьски из «Динамо», футболист отметил, что не видит никаких предпосылок.

В матче 22-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) и осталось на втором месте в турнирной таблице с 43 очками. «Ростов» с 22 очками остался на 12-й строчке.

Лидирует в чемпионате по-прежнему «Зенит» с 48 очками. Напомним, РПЛ прервется на матчи сборных и возобновится 1 апреля.