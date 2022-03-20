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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт не верит, что Шиманьски покинет «Динамо»

20 Марта 2022 • 23:18 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о своем одноклубнике Себастьяне Шиманьски.

В интервью «Спорт-Экспрессу» уругвайский защитник заявил, что это лично дело каждого пользоваться правом отъезда из РПЛ или нет. На вопрос о возможном отъезде Шиманьски из «Динамо», футболист отметил, что не видит никаких предпосылок.

В матче 22-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) и осталось на втором месте в турнирной таблице с 43 очками. «Ростов» с 22 очками остался на 12-й строчке.

Лидирует в чемпионате по-прежнему «Зенит» с 48 очками. Напомним, РПЛ прервется на матчи сборных и возобновится 1 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Диего Лаксальт РПЛ Себастиан Шиманьски
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