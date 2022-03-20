Лещук назвал приоритетные цели «Динамо» на текущий сезон

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

«Очень хорошо сыграли в обороне, в команде нормальная обстановка, тренер сказал, что, возможно, в конце сезона это будет важное очко.

Задача на сезон выигрывать в каждой игре. Не получится — есть борьба за второе место и Кубок России, — приводит слова голкипера «Чемпионат».

Ничья в матче 22-го тура РПЛ не позволила «Динамо» вплотную подобраться к лидирующему «Зениту». Московская команда по-прежнему находится на втором месте, набрав 43 очка. «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице.

Чемпионат России возобновится 1 апреля после паузы на матчи сборных.