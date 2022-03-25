Бальбуэна – о возможном отъезде из России: «Жизнь продолжается, чемпионат в самом разгаре»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о жизни в Москве.

«Я хорошо чувствую себя в Москве. Мы знаем, что происходит на Украине, следим через соцсети. Но, к счастью, в России все спокойно – ничего не происходит, жизнь протекает нормально. Клуб к нам хорошо относится. Жизнь продолжается, чемпионат в самом разгаре», - приводит слова защитника журналист Гильда Арруа.

30-летний защитник перешел в «Динамо» летом 2021 года из английского «Вест Хэма». В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за московский клуб в РПЛ и забил 2 гола.

«Динамо» после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка.