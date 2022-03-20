Шварц признался, что не знает, останется ли Шиманьски в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался на тему того, что польский полузащитник Себастьян Шиманьски может не вернуться в команду после международной паузы.

«Если говорить о Себастьяне, мы не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Он для нас является очень важным и ключевым», — сказал Шварц «Чемпионату».

Ранее российский СМИ сообщили о том, что польский полузащитник Шиманьски может не вернуться в «Динамо» после паузы на международные сборные.

Польша сыграет в финале стыкового турнира за право играть в групповом этапе чемпионата мира в Катаре. 29 марта Польша сыграет с победителем пары Чехия – Швеция.