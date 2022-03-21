Бывший динамовец Александр Точилин высказался о ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

- Для вас стало неожиданность, что «Динамо» потеряло очки в игре с «Ростовом»?

- Не могу сказать, что это какой-то сюрприз, потому что в этом туре было много неожиданных результатов. Тем более, с возвращением в «Ростов» Валерия Карпина, можно было говорить о том, что эта команда будет цепляться. Но в планы «Динамо» явно не входила очковая потеря.

- Борьба за золото окончена, ведь отставание от «Зенита» достигло пяти очков?

- Нет. Самое интересное еще впереди. Пока рано говорить об этом. Пять очков не является большим запасом прочности.

- Было видно, что «Ростов» приехал за очками. Карпину удалось встряхнуть команду?

- «Ростов» вышел сверхмотивированный. Это правда. Там очень много молодых ребят, с учетом проблем с оттоком иностранцев. Хорошо, что появляются молодые игроки. Понятно, что за счет мотивации, огромного желания, они смогли оказать сопротивление «Динамо». Можно говорить о том, что эта ничья идет в актив ростовчанам.

- Отсутствие Федора Смолова в стартовом составе в атаке было заметно?

- Не думаю, что это могло повлиять на игру. В группе атаки у бело-голубых есть большая конкуренция: Тюкавин, Грулев, который по ходу матча играл на этой позиции. А Смолов может, выходя на замену, добавлять остроты.

- Что думаете по поводу не назначенного пенальти в первом тайме?

- Тяжело что-то думать, когда судьи принимают свои решения. Тем более с учетом ВАР. Значит, эти действия не тянули на пенальти. Пусть судьи сами мотивируют свои решения.

- А пенальти в ворота «Ростова» был железный?

- Да. Был контакт – подножка. Это неаккуратная игра в своей штрафной – необязательный пенальти. Можно говорить о том, что «Ростов» сам виноват, что не удержал победу.

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- Сейчас в России много критикуют судейство. Что вы думаете об уровне судейства в России и конкретно в матче с «Ростовом»?

- Если такие разговоры возникают, значит есть вопросы по судейству. Арбитры сами иногда не понимают, как судить и какие моменты как трактовать. Перед каждым туром появляются какие-то новые критерии к тем или иным игровым эпизодам.

- «Динамо» нужен перерыв в чемпионате, чтобы перезагрузиться?

- Кто-то уедет в сборную и это не так хорошо, потому что то же «Динамо» будет готовиться не в оптимальном составе. Не знаю, нужна ли эта пауза бело-голубым.

- ЦСКА сократил отставание от «Динамо» на одно очко. Это может давить на динамовцев, создать сложности?

- Мне кажется, «Динамо» идет от игры к игре и смотрит не на то, кто его догоняет, а насколько дальше уходит «Зенит».

Елена Григорьевская