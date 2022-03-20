Полоз: «Думаю, что мы потеряли очки»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз пообщался с прессой после матча с московским «Динамо» (1:1).

«Думаю, что мы потеряли очки, обидно в конце пропускать.

Поезд? Да, лет двадцать не ездил, на предыгровой тренировке ноги были вялыми.

Вызов в сборную? Мне ещё ничего не говорили, но я, конечно, готов, каждый футболист хочет играть за свою страну», - сказал Полоз в эфире телеканала «Матч Премьер».

30-летний российский нападающий сыграл девятнадцать матчей за «Ростов» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился десятью забитыми голами. Контракт Полоза с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.