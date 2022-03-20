Моро: «Не самый лучший тайм в нашем исполнении»

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро пообщался с прессой в перерыве матча с «Ростовом» (0:0).

«Не самый лучший тайм в нашем исполнении, Ростов прессингует высоко, мы пытаемся находить нападающих, нам нужно активнее действовать на чужой половине поля, тогда всё получится», - сказал Моро в эфире телеканала «Матч Премьер».

24-летний хорватский полузащитник сыграл двадцать четыре матча за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Моро с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.