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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Моро: «Не самый лучший тайм в нашем исполнении»

20 Марта 2022 • 21:01 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро пообщался с прессой в перерыве матча с «Ростовом» (0:0).

«Не самый лучший тайм в нашем исполнении, Ростов прессингует высоко, мы пытаемся находить нападающих, нам нужно активнее действовать на чужой половине поля, тогда всё получится», - сказал Моро в эфире телеканала «Матч Премьер».

24-летний хорватский полузащитник сыграл двадцать четыре матча за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Моро с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Никола Моро
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