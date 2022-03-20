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Варела и Н’Жи останутся в «Динамо»

20 Марта 2022 • 23:24 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Уругвайский крайний защитник «Динамо» Гильермо Варела и форвард Клинтон Н'Жи в интервью Sport24 заявили, что останутся в команде после паузы на международные матчи.

«Остаюсь ли я в «Динамо»? Да, я здесь», — сказал Н’Жи.

Варела сказал в интервью Sport24: «Я не думаю о том, чтобы уехать из России. Я тут».

Варела стал игроком «Динамо» летом 2021 года. Он перешел из датского «Копенгагена». В нынешнем сезоне уругваец сыграл 19 матчей за «Динамо» и отдал две голевые передачи.

Н’Жи перешел из «Марселя» летом 2019 года. Он провел 18 матчей за московскую команду и отметился тремя результативными передачами.   


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