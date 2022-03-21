Комличенко: Выездная ничья с «Динамо» это неплохо, но были все шансы взять три очка

Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился с журналистами своим мнением об игре с московским «Динамо».

Комличенко сказал «Матч ТВ», что он был очень рад увидеть своих бывших одноклубников из «Динамо», но все эмоции ушли на второй план после стартового свистка. Николай отметил, что выездную ничью с динамовцами можно назвать неплохим результатом, но у «Ростова» были все шансы взять и три очка.

Напомним, что ростовский клуб не удержал победу и в итоге сыграл с «Динамо» вничью со счётом 1:1.