Кобелев все еще верит в чемпионство «Динамо» в текущем сезоне

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев признался, что невзирая на ничейный результат в матче 22-го тура против «Ростова» (1:1) команда все еще может выиграть чемпионат России.

«Сегодня у команды не получилось выиграть. Тем не менее имели преимущество — всё бывает. Хотел бы думать, что гонка продолжается. У «Динамо» ещё есть шансы на чемпионство», — сказал Кобелев «Чемпионату».

В матче 22-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) и осталось на втором месте в турнирной таблице с 43 очками. «Ростов» с 22 очками остался на 12-й строчке.

Лидирует в чемпионате по-прежнему «Зенит» с 48 очками. Напомним, РПЛ прервется на матчи сборных и возобновится 1 апреля.