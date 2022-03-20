Карпин: «Неожиданный результат, у нас в защите мальчики играли»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча с московским «Динамо» (1:1).

«Неожиданный результат, в защите играли мальчики восемнадцатилетние, против команды, которая борется за чемпионство. Посмотрите на составы, у нас шесть иностранцев уехали, у них все играют.

Я всем доволен, абсолютно всем. Да, если бы ещё и выиграли, то было идеально. Если говорить об игре, то я горжусь парнями.

Комличенко? Нормально играл, как и все остальные, боролся.

Состояние Смолова? Меня это сейчас меньше всего волнует, приедет на сбор, оценим его состояние», - сказал Карпин в интервью на телеканале «Матч Премьер».