Смолов на 90-й минуте спас «Динамо» от поражения, но «Зенит» всё равно оторвался на 5 очков

Московское «Динамо» на домашней арене принимало «Ростов» Валерия Карпина.

Закрывали 22-й тур чемпионата России футболисты московского «Динамо», рьяно преследующие «Зенит». Чемпион в эти выходные уже победил, увеличив отрыв до шести очков, так что бело-голубым ошибаться было нельзя. На кону стояла золотая интрига, а против «Динамо» вышли футболисты Карпина. Нет, не сборная России, а «Ростов», победоносно вернувший Валерия Георгиевича.

В прошлом туре ростовчане наконец-то победили, одолев в гостях «Рубин» Слуцкого, но та встреча не шла ни в какое сравнение с выездом к «Динамо» - сейчас это соперники разного уровня. Но «Ростов» показал, что с приходом Карпина реально прибавил. Южане спокойно оборонялись, не брали на себя лишнего и не позволяли «Динамо» создавать опасных моментов. Правда, в этом им помогал ещё и газон «ВТБ Арены», находившийся в ужасном состоянии.

«Динамо» всё-таки накатилось пару раз опасно: Даниил Фомин после кросса Сергея Паршивлюка классно поймал мяч и с лёту пальнул впритирку со штангой. А затем уже пришлось вмешаться арбитру, долго просматривавшему борьбу Комличенко и Тюкавина в штрафной площади Песьякова. Павел Кукуян решил в итоге пенальти не назначать, а с игры «Динамо» за первый тайм более ничего не соорудило. А «Ростов» продолжил удивлять и после перерыва.

Выдержав пару волн бело-голубой атаки, жёлто-синяя пружина распрямилась. На исходе часа игрового времени Сильянов быстро и точно отправил мяч на чужую половину поля, ошарашив хозяев, задержавшихся в атаке. Провал обороны был настолько серьёз, что Дмитрий Полоз выдержал линию офсайда, выскочил на рандеву с Шуниным и уверенным ударом под штангу того переиграл – 0:1.

Сандро Шварц моментально выпустил Макарова и Скопинцева, заменив Тюкавина с Фоминым, но рисунок игры «Динамо» не изменился. У хозяев по-прежнему не получались опасные атаки на тяжёлом газоне родного стадиона. Давление, конечно же, сказалось. Шикарный шанс получил Арсен Захарян, продравшийся к углу вратарской площади после передачи Варелы. Бил на силу полузащитник «Динамо», но Песьяков вовремя выбросил ногу и совершил вратарское спасение.

Больше толковых моментов у «Динамо» не было, но отыграться хозяева всё же сумели. Помог защитник «Ростова» Селява, откровенно срубивший в своей штрафной площади Грулёва. А пенальти реализовал Фёдор Смолов – 1:1. «Ростов» при Карпине не побеждает второй раз подряд, но дарит «Зениту» преимущество в 5 очков. Теперь команде Шварца догонять будет сложно.