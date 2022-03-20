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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сильянов: «Хорошая игра, нам нужно добавить в атаке»

20 Марта 2022 • 21:05 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов, выступающий за «Ростов» на правах аренды, пообщался с прессой в перерыве матча с московским «Динамо» (0:0).

«Хорошая игра, мы здорово прессингуем, нужно добавить в атаке, тогда всё будет нормально.

«Динамо» пытается пользоваться нашими ошибками, хочет наказать нас за потери», - сказал Сильянов в эфире канала «Матч Премьер».

21-летний российский защитник сыграл десять матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился.

«Ростов» расположился в нижней части турнирной таблицы, подопечные Валерия Карпина борются за выживание, но имеют ещё один матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Сильянов
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