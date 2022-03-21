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Полузащитник «Ростова» Щетинин: Обидно, что упустили победу над «Динамо»

21 Марта 2022 • 09:51 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Молодой российский полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился с журналистами своим мнением по поводу матча с московским «Динамо».

Щетинин сказал «Спорт-Экспрессу», что ростовская команда досконально разобрала игру динамовцев. Кирилл отметил, что у «Ростова» был хороший план на игру, но очень обидно, что в концовке всё же не удалось удержать победу, хотя приятно заработать в матче с таким сложным соперником хотя бы одно очко.

Напомним, что «Ростов» под руководством Валерия Карпина на выезде сыграл вничью с «Динамо» со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Российская Премьер-Лига Кирилл Щетинин
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