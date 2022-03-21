Полузащитник «Ростова» Щетинин: Обидно, что упустили победу над «Динамо»

Молодой российский полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился с журналистами своим мнением по поводу матча с московским «Динамо».

Щетинин сказал «Спорт-Экспрессу», что ростовская команда досконально разобрала игру динамовцев. Кирилл отметил, что у «Ростова» был хороший план на игру, но очень обидно, что в концовке всё же не удалось удержать победу, хотя приятно заработать в матче с таким сложным соперником хотя бы одно очко.

Напомним, что «Ростов» под руководством Валерия Карпина на выезде сыграл вничью с «Динамо» со счётом 1:1.