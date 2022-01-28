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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ваноли сегодня проведёт первый матч у руля «Спартака»

28 Января 2022 • 11:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Слован Братислава
Через 3 ч. 33 мин.

В декабре «Спартак» пошёл на смену главного тренера: Руй Витория был отправлен в отставку, а его место занял Паоло Ваноли. Итальянский специалист в последние недели активно работал с новой командой. Теперь Ваноли готовится к дебюту на тренерском мостике – сегодня, 28 января, «красно-белые» проведут первый матч в 2022 году. Соперником москвичей в контрольном поединке на сборах станет «Слован» из Братиславы.

Игра между «Спартаком» и «Слованом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА СЛОВАН БРАТИСЛАВА
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