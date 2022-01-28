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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Крал посетил матч «Спартака» на сборах - летом чех ушёл в аренду

28 Января 2022 • 19:52 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Слован Братислава
окончен

Алекс Крал посетил матч «Спартака» против «Слована» на сборах в ОАЭ. В конце лета прошлого года полузащитник покинул московский клуб и отправился в «Вест Хэм» на правах аренды с правом выкупа. Сейчас Крал смог приехал в расположение «красно-белых» из-за паузы в Премьер-лиге Англии, связанной с матчами сборных.

После игры, которая завершилась со счётом 2:2, рулевой «Спартака» Паоло Ваноли сообщил журналистам о своих планах поговорить с Алексом Кралом по поводу его положения в «Вест Хэме».

Алекс Крал в АПЛ провёл на поле только одну минуту в одном из матчей. В 16 из 17 игр чемпионата Англии чех оставался в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алекс Крал
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