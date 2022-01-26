Форвард московского «Спартака» Эсекьел Понсе рассказал о сроках своего восстановления от повреждения. Напомним, что ранее аргентинец получил травму мениска в сентябрьском матче группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

«Одна-две недели, после этого вернусь к остальным. Сейчас работаю индивидуально, провожу хорошую работу, чтобы наконец вернуться», – заявил Понсе в интервью официальному сайту московского «Спартака».

В этом сезоне Понсе провёл 7 матчей в чемпионате России, где отметился четырьмя голами и одной голевой передачей. До 2019 года права на аргентинского форварда принадлежали итальянской «Ромы».