​Ваноли высказался о травмах Промеса и Кутепова

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о травмах Куинси Промеса и Ильи Кутепова. Футболисты не сыграли за «красно-белых» в пятничном товарищеском матче против словацкого «Слована».

«У Промеса была небольшая проблема на тренировке. На следующей неделе он уже будет с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у игроков будет полтора дня отдыха, и мы все вместе начнём работать на следующей неделе», - заявил итальянский специалист представителям СМИ.

Напомним, что «Спартак» и «Слован» завершили матч вничью со счётом 2:2. При этом команда Ваноли после первого тайма вела с разницей в два гола.