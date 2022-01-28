​Свинов, Пруцев, Хлусевич и Николсон дебютировали за «Спартак»

Первым соперником «Спартака» в 2022 календарном году стал «Слован» из Братиславы. Команды проводят товарищеский матч в пятницу в ОАЭ.

В первом тайме за «Спартак» дебютировал защитник Леон Классен. К сожалению, футболиста пришлось менять из-за полученной им травмы.

После перерыва Паоло Ваноли выпустил на футбольное поле остальных зимних новичков «красно-белых». Так, за «Спартак» дебютировали вратарь Илья Свинов, полузащитники Данил Пруцев и Даниил Хлусевич, а также нападающий Шамар Николсон.

Следить за матчем «Спартак» - «Слован» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.