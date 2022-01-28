​«Спартак» растранжирил преимущество в два мяча и не смог выиграть первый матч при Ваноли

«Спартак» провёл первый матч в 2022 году. На сборах в ОАЭ соперником «красно-белых» был «Слован» из Братиславы.
После первого тайма команда Паоло Ваноли вела со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Даниила Денисова и Зелимхана Бакаева. Впрочем, во втором тайме два безответных гола организовали уже словаки. Итог – ничья 2:2. «Красно-белые» не смогли выиграть первый матч при Ваноли на тренерском мостике.
За «Спартак» по ходу игры дебютировали все пять зимних новичков – Илья Свинов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Шаман Николсон и Леон Классен. Последний по ходу первого тайма получил травму.
Протокол игры
|(1:0) Денисов Даниил20'
|(2:0) Бакаев Зелимхан41'
|60' (2:1)
|86'Чаврич Александр (2:2)
Селихов Александр•Кофрие Максимилиано•Классен Леон•Джикия Георгий•Денисов Даниил•Мозес Виктор•Игнатов Михаил Александрович•Умяров Наиль•Литвинов Руслан•Соболев Александр Сергеевич•Бакаев Зелимхан
28 января.
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