​«Спартак» растранжирил преимущество в два мяча и не смог выиграть первый матч при Ваноли

«Спартак» провёл первый матч в 2022 году. На сборах в ОАЭ соперником «красно-белых» был «Слован» из Братиславы.

После первого тайма команда Паоло Ваноли вела со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Даниила Денисова и Зелимхана Бакаева. Впрочем, во втором тайме два безответных гола организовали уже словаки. Итог – ничья 2:2. «Красно-белые» не смогли выиграть первый матч при Ваноли на тренерском мостике.

За «Спартак» по ходу игры дебютировали все пять зимних новичков – Илья Свинов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Шаман Николсон и Леон Классен. Последний по ходу первого тайма получил травму.