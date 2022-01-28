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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» растранжирил преимущество в два мяча и не смог выиграть первый матч при Ваноли

28 Января 2022 • 17:51 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Слован Братислава
окончен

«Спартак» провёл первый матч в 2022 году. На сборах в ОАЭ соперником «красно-белых» был «Слован» из Братиславы.

После первого тайма команда Паоло Ваноли вела со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Даниила Денисова и Зелимхана Бакаева. Впрочем, во втором тайме два безответных гола организовали уже словаки. Итог – ничья 2:2. «Красно-белые» не смогли выиграть первый матч при Ваноли на тренерском мостике.

За «Спартак» по ходу игры дебютировали все пять зимних новичков – Илья Свинов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Шаман Николсон и Леон Классен. Последний по ходу первого тайма получил травму.  

Протокол игры  
Спартак Москва 2:2Слован Братислава
(1:0) Денисов Даниил20'   
(2:0) Бакаев Зелимхан41'   
  60' (2:1)
  86'Чаврич Александр (2:2)
Селихов АлександрКофрие МаксимилианоКлассен ЛеонДжикия ГеоргийДенисов ДаниилМозес ВикторИгнатов Михаил АлександровичУмяров НаильЛитвинов РусланСоболев Александр СергеевичБакаев Зелимхан
Запасные: Пруцев ДанилСвинов ИльяАйртон ЛукасЛарссон ДжорданМаркитесов ДмитрийХлусевич ДаниилНиколсон ШамарЗобнин РоманРассказов НиколайГапонов ИльяГуца Артём
Хован АдрианКашия ГурамГрнчар ДавидБожиков ВасилВернон де МаркоУче АгбоБарсегян ТигранКанкава ДжабаВайсс ВладимирГрин ЭндриМраз Самуэл
Запасные: Ловат ЛукасШулла МихалДражич ДеянРабиу ИбрахимЧаврич АлександрЗмрхаль ЯромирВойтко МатушДа Силва АдлерМустафич АленПощек Лукаш
28 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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