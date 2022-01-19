С кем из легионеров стоит попрощаться «Спартаку»

Менеджмент «Спартака» вынужден решать сложную задачу – как влезть в лимит на легионеров после подписания Шамара Николсона. Ямайский форвард стал девятым иностранцем при разрешённых восьми. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над ситуацией.

Существующий лимит на легионеров заставляет российские клубы зачастую решать вопросы о том, с кем из иностранцев необходимо расстаться. Шамар Николсон стал для «Спартака» девятым варягом, в то время как в заявку можно вносить не более восьми. Теперь менеджмент «красно-белых» размышляет, с кем расстаться. Ситуация довольно сложная и щепетильная.

Виктор Мозес и Айртон выглядят абсолютно незаменимыми. Теоретически справа в обороне может сыграть Павел Маслов, а слева – новичок Леон Классен. Однако первый только восстанавливается от травмы, а второй лишь пришёл в команду, и пока непонятно, насколько он адаптируется. Кроме того, Мозес и Айртон выглядят игроками более высокого уровня, и расставаться с ними смысла нет.

У Самуэля Жиго летом завершается контракт, и он точно уйдёт. Француза можно было бы продать уже сейчас, чтобы заработать какие-то средства и решить вопрос с количеством легионеров. Однако такой ход выглядит также очень рискованным. В «Спартаке» нет замены Жиго по уровню игры – Кутепов, Гапонов и тот же Маслов едва ли способны в полной мере заменить француза. Ставить кого-то из них в пару к Джикии на остаток сезона – это большой риск, особенно учитывая непростое турнирное положение москвичей. В общем, Жиго «Спартаку» точно нужен, более того, после его ухода москвичам придётся искать нового центрального защитника, и, видимо, иностранца, так как на отечественном рынке достойной замены не видно: Дивеев и Евгеньев в стан «красно-белых» едва ли придут, а тот же Осипенко, кажется, уступает в классе.

Конечно, можно залатать дыру в центре Кофрие. Когда бельгиец только пришёл, все специалисты ждали от него ужасной игры. В целом Кофрие оказался не самым провальным трансфером, у него есть неплохие качества. Правда, склонность к красным карточкам пугает, вот и матч с ЦСКА после паузы он пропустит из-за дисквалификации. Кофрие кажется оптимальным выбором для подмены, и для этих целей можно найти более хорошего игрока. Правда, этой зимой его всё равно не продать – он уже заигран за две команды в текущем сезоне, а ФИФА не допускает возможности выступать за три разных коллектива.

. Когда бельгиец только пришёл, все специалисты ждали от него ужасной игры. В целом Кофрие оказался не самым провальным трансфером, у него есть неплохие качества. Правда, склонность к красным карточкам пугает, вот и матч с ЦСКА после паузы он пропустит из-за дисквалификации. Кофрие кажется оптимальным выбором для подмены, и для этих целей можно найти более хорошего игрока. Правда, этой зимой его всё равно не продать – он уже заигран за две команды в текущем сезоне, а ФИФА не допускает возможности выступать за три разных коллектива.

Йоррит Хендрикс выглядит самым очевидным вариантом. Голландец не смог за год пробиться в основной состав, проиграв конкуренцию даже молодому Руслану Литвинову. Руководство «Спартака» пыталось пристроить хавбека, но встретило противодействие с его стороны. Хендрикс подписал выгодный для себя контракт, условия которого едва ли кто-то повторит. При этом голландца даже нельзя сослать во второй состав. «Спартак» оказывается в довольно сложном положении – чтобы избавиться от Хендрикса, видимо, надо будет расторгнуть контракт, а тогда придётся выплачивать солидную компенсацию. Голландца можно исключить из заявки, но в этом случае «Спартак» будет обязан платить ему зарплату.

Что касается группы атаки, то тут можно искать варианты. После прихода Николсона количество иностранцев в нападении выглядит чрезмерным – Промес, Ларссон и Понсе. Однако расстаться с кем-то из них на выгодных условиях будет сложно. Голландец и швед не слишком здорово провели первую часть сезона. У Промеса к тому же есть сложности с законом в Голландии, что тоже будет мешать договориться с кем-либо. Что касается Понсе, то он пропустил значительное время из-за травмы, что не повышает его стоимость. «Спартак» может поискать для аренды шведа или аргентинца, но ситуация тоже будет непростой.

Решение проблемы с количеством легионеров – отличный тест для нового менеджмента «красно-белых». Наверное, «Спартак» всё же будет договариваться с Хендриксом об условиях расставания, так как от него команде помощи мало в любом случае. Размер компенсации же можно будет смело приплюсовать к расходам на трансфер Николсона.

Андрей Центров