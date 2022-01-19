Кто жёстче увольнял тренеров: Сравниваем Федуна и Галицкого, «Спартак» и «Краснодар»

Самые звёздные

Сергей Галицкий и Леонид Федун – самые обсуждаемые руководители клубов РПЛ последних лет. При этом как медийные личности они являются полными антагонистами. Если каждое действие владельца «Краснодара», образцово создавшего в России частный футбольный клуб с нуля, принято ставить в пример, то президенту «красно-белых» почти каждый год традиционно достается на орехи за «невозвращение былого величия». Но всё ли так однозначно? Сегодня мы вспоминаем самые памятные решения этих предпринимателей в вопросе назначения главных тренеров.

«Спартак»: Невио Скала (январь 2004 – сентябрь 2004)

Приводивший в девяностых к международным трофеям «Парму» и дортмундскую «Боруссию» итальянский специалист стал самым именитым в управленческой карьере Федуна. Правда, ставил свою подпись Леонид Арнольдович лишь под его увольнением. Сам же Скала вышел на мостик главного тренера «Спартака» в период известной разрухи – ещё когда на посту президента клуба находился Андрей Червиченко, но процесс перехода власти был в самом разгаре. Пожалуй, это было худшее время для того, чтобы пытаться строить большой европейский клуб. Назначение топового тренера так и осталось единственным шагом в верном направлении. Пожелания итальянца не были услышаны, требуемые им футболисты так и не были приобретены. В итоге под руководством Скалы «Спартак» проиграл на два матча больше, чем выиграл. А сам Невио покинул Москву, не проработав и года.

«Краснодар»: Славолюб Муслин (декабрь 2010 – август 2013)

Сербский тренер, некогда показавший на своём примере соотечественнику Миодрагу Божовичу, как можно надолго прописаться в российском клубном футболе, становился чемпионом в не самых футбольных странах: Марокко, Сербии и Румынии. Именно под его предводительством «быки» впервые в своей истории пробились в элиту. Пусть и сделали это не совсем по спортивным принципам, заняв 5-е место в первом дивизионе. Впрочем, краснодарцам едва ли стоит испытывать за это чувство вины – очевидно, не они стали причинами тогдашних финансовых проблем в «Нижнем Новгороде» и «КАМАЗе». В Премьер-лиге при Муслине команда дважды занимала место в середине итоговой турнирной таблицы. Одним словом, назначение Славолюба полностью себя оправдало.

Самые провальные

«Спартак»: Унаи Эмери (июль 2012 – ноябрь 2012)

Три бронзы в испанской Ла Лиге с «Валенсией» до перехода в спартаковский клуб и 4 титула обладателя Лиги Европы с «Севильей» и «Вильярреалом» – после. Эти строчки в биографии Эмери не могут вызывать у болельщиков Народной команды ничего, кроме разочарования. В самом же московском клубе баск не провел и полугода. Его пребывание стало самым скоротечным среди остальных тренеров «Спартака» при Леониде Федуне. Оглядываясь назад, сейчас вся эта история с недоверием и ранним увольнением «тренеришки» выглядит нелепой. Но возвращаясь в те дни, стоит признать, что результаты при Эмери не оставляли руководству «красно-белых» иного выбора.

«Краснодар»: Виктор Гончаренко (апрель 2021 – январь 2022)

Десять лет назад «БАТЭ» известного тогда разве что своей исключительной молодостью тренера Виктора Гончаренко сенсационно обыграл будущего победителя того розыгрыша ЛЧ «Баварию». Неудивительно, что после такого выступления белорусским специалистом всерьёз заинтересовались клубы РПЛ. Как следствие – вполне успешная карьера в России и профессиональный рост. В «Краснодар» Гончаренко приезжал в статусе сильнейшего молодого русскоязычного тренера. Увы, союз с «быками» оказался крайне непродолжительным. Яркий футбол, известным ценителем которого является Сергей Галицкий, краснодарцы показывали в основном за счёт собственной неубедительной игры в обороне. А сложный характер белоруса стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Галицкого этой зимой.

Самые успешные

«Спартак»: Массимо Каррера (август 2016 – октябрь 2018)

Удивительно и иронично! К долгожданному золоту самый титулованный клуб России привёл единственный специалист, который до прихода в «Спартак» нигде не работал главным тренером. Бывший помощник Антонио Конте входил в штаб Дмитрия Аленичева в качестве защитного специалиста и принял команду, только когда последнего попросили на выход. Оставить у руля не самого известного итальянского тренера (по сути, лишь за бэкграунд работы в «Ювентусе») оказалось одним из самых дальновидных решений Леонида Федуна. Шло время. Шутки про «багаж Аленичева» не переставали быть популярными. А Каррера всё продолжал оставаться самым эффективным тренером «Спартака» в XXI веке. Так, спустя 16 лет томительных ожиданий, «красно-белый» клуб отпраздновал свой десятый титул чемпиона России.

«Краснодар»: Игорь Шалимов (сентябрь 2016 – апрель 2018)

Примечательно, что самый успешный тренер «Краснодара» также пришел на свой пост, буквально «подсидев» предшественника на скамейке у бровки поля. Но в краснодарском случае шутки про багаж Олега Кононова были шутками лишь отчасти. Шалимов действительно постарался сохранить нетронутыми многие игровые черты, привитые его бывшим коллегой. Да, футбол «быков» стал более прагматичным. Однако спустя год после дебютного выхода в еврокубковую весну "Краснодар" именно под руководством Шалимова впервые в своей истории преодолел один «весенний» раунд плей-офф Лиги Европы. И лишь досадный пропущенный мяч в компенсированное время ответного матча с «Валенсией» не пустил команду Сергея Галицкого в четвертьфинал второго по значимости еврокубка.

Самые продолжительные

«Спартак»: Валерий Карпин (декабрь 2009 – июль 2012; ноябрь 2012 – март 2014)

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Наряду с «золотым» Каррерой, Карпин однозначно самый уважаемый тренер среди болельщиков «Спартака» в эпоху правления Федуна. Но проработал Карпин в системе клуба с 2009-го по 2014-й далеко не только за это. Валерий Георгиевич дважды приводил Народный клуб к «серебру». На фоне великого застоя предыдущих лет эти результаты заставили фанатов снова вспомнить о чемпионских амбициях своей команды. На протяжении большей части карьеры Карпин совмещал свою тренерскую деятельность с административной должностью в «Спартаке». В частности, под его протекторатом в клуб пожаловали такие известные специалисты, как Микаэль Лаудруп и Унаи Эмери. Оба считались на тот момент одними из самых перспективных молодых тренеров Европы. В итоге роман обоих со «Спартаком» постиг полнейший крах.

«Краснодар»: Олег Кононов (август 2013 – сентябрь 2016)

Именно при этом белорусском наставнике «Краснодар», ещё на старом городском стадионе, показывал самый зрелищный футбол в своей истории. Неудивительно, что Кононов на сегодняшний день остается единственным избранником Галицкого, проведшим больше 100 матчей в статусе главного тренера клуба. В 2014-м «быки» собрали под свои знамёна огромное число неравнодушных, после того как играючи прошли все три раунда квалификации дебютной для себя Лиги Европы. Навсегда врезался в память сенсационный разгром испанского «Сосьедада» (3:0), который позволил болельщикам «Краснодара» впервые увидеть выступление своих любимцев на групповой стадии еврокубка.

Самые новые

«Спартак»: Паоло Ваноли (декабрь 2021 – настоящее время)

Во многом неоднозначная и даже сенсационная креатура Леонида Федуна. Ситуация усугубляется тем, что с предыдущим тренером Руем Виторией «Спартак» распрощался на пике популярности того у болельщиков. А это значит, что давление на руководство «красно-белых» нынешней весной ожидается рекордным. Ваноли – второй итальянский специалист, который до перехода в «Спартак» отметился исключительно ассистентскими заслугами в европейских топ-клубах. Какого результата добился первый – все прекрасно помнят. И Леонид Арнольдович не исключение.

«Краснодар»: Даниэль Фарке (январь 2022 – настоящее время)

Любители АПЛ наслышаны об этом немецком тренере. Почитатели же английского Чемпионшипа от него просто в диком восторге: дважды подряд вывести «Норвич» в элитный дивизион, ещё и сделать это в обоих случаях с первого места! Многие из ревнивых российских специалистов уже усомнились – мол, зачем амбициозному краснодарскому клубу тренер-звезда, пусть и английского, но второго по уровню соревнования? Ответ прост: конкуренция в Чемпионшипе одна из самых плотных среди всех футбольных турниров мира. Гораздо более богатые команды с куда более именитыми тренерами задерживались там всерьёз и надолго. У Фарке три сезона – два первых места. Причём при немецком наставнике футбол «Норвича» можно было охарактеризовать ярким и атакующим. А зрелищность, как известно, всегда была одним из главных критериев при выборе специалиста на пост главного тренера ФК «Краснодар».

Резюмируя

В «Краснодаре» уже довольно продолжительное время царят амбиции, вполне сопоставимые со спартаковскими. Да и возможности этих клубов разнятся не принципиально, о чём говорят хотя бы их схожие достижения на международной арене. Однако при всем флёре непогрешимости, руководство «быков» далеко не всегда действовало эффективно, безошибочно, да и просто лучше руководства «красно-белых». И строго конфиденциальная личная жизнь Сергея Галицкого, к слову, не помогла его «Краснодару» хотя бы однажды реально побороться за титул. Клубу с юго-запада страны всё ещё не достаёт опыта для решения подобных задач? Ерунда! Не 50 же лет его набираться?!

Однако самые последние изменения выглядят наиболее продуманными именно в стане «быков». Пока Леонид Федун пустился в авантюру с очередным неопытным итальянским котом в мешке, в «Краснодар» прибыл стреляный воробей, представитель самой прогрессивной на сегодняшний день тренерской школы в мире. И вполне возможно, паритет в нашем условном противостоянии двух самых неординарных руководителей клубов РПЛ снова нарушится в 2022 году. На сей раз в пользу Сергея Галицкого.

Игорь КАСИМОВ