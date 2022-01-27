Каттани сдал первый экзамен в «Спартаке»

Йоррит Хендрикс покидает «Спартак» и освобождает «красно-белым» столь важную восьмую легионерскую квоту. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» аплодирует менеджменту москвичей.

После подписания Шамара Николсона «Спартак» оказался в непростой ситуации. Ямайский форвард стал девятым легионером команды при разрешённых восьми. Так или иначе москвичам надо было избавиться от одного из «варягов», и это была непростая задача для нового спортивного блока под руководством Луки Каттани.

Изначально было понятно, что «Спартаку» надо было избавляться от Йоррита Хендрикса. Голландец без шансов проиграл борьбу за место в составе клуба, а после подписания Данила Пруцева стал уже пятым вариантом на место в центре полузащиты. Ранее сообщалось, что Хендриксу предлагали вариант в МЛС, который принёс бы «Спартаку» реальные деньги, но сам хавбек отказался от этого варианта. По сути, у Каттани был сложный выбор: либо найти голландцу вариант, который его устроит, либо избавляться от другого легионера. Была, конечно, ещё опция просто «отзаявить» Хендрикса, но это совсем край.

Надо отдать должное Каттани за тот факт, что он не сдался и нашёл вариант для Хендрикса. Возможность выступать за «Фейеноорд» для голландского футболиста – это вариант неплохой. Для «Спартака» дополнительным плюсом является тот факт, что аренда до конца не текущего сезона, а следующего. То есть летом перед москвичами не встанет вопрос, как вновь втискиваться в лимит. Учитывая, что по окончании сезона «Спартаку» надо будет искать замену Самуэлю Жиго и, видимо, среди иностранцев, это был важный пункт.

По данным прессы, «красно-белые» должны будут выплачивать Хендриксу половину зарплаты, что едва ли должно радовать москвичей. С другой стороны, это намного лучше, чем предыдущий опыт «Спартака». Ранее «красно-белые» не раз были вынуждены разрывать контракты с футболистами, выплачивать им компенсацию и отпускать. На этом фоне полуторагодовая аренда Хендрикса с выплатой зарплаты выглядит хорошим вариантом.

Кто-то может сказать, что Каттани воспользовался ситуацией, что у Хендрикса и главного тренера «Фейеноорда» один и тот же агент. Однако это скорее доводы в пользу бедных. «Спартак» решил задачу, и спортивный директор явно в этом участвовал. Кто-то может подумать, что эта статья излишне воспевает заслуги Каттани. Возможно. С другой стороны, а почему нет? Можно удивляться, зачем итальянец приглашал Николсона, зная о лимите. Тем не менее в ситуации, когда была проблема, она была решена. Ушёл Хендрикс, а, например, не Понсе, который для команды намного важнее и эффективнее. При этом «Спартак» не просто расторг контракт с Хендриксом, выплатив ему огромную компенсацию, а пристроил его, сумев хоть что-то сэкономить для клуба.

По прошествии года остаётся лишь один вопрос. Кто и зачем придумал подписать Хендрикса? Ведь в случае с голландцем история сложилась интересная – легионер проиграл конкуренцию воспитаннику собственной академии «Спартака». Так зачем надо было вообще подписывать Хендрикса, который за год ровном счётом ничего не показал? Но это вопрос к предыдущему руководству. Новое же избавилось от этого ненужного полузащитника, за что можно ему поаплодировать!

Роман АНДРЕЕВ