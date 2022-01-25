Червиченко поддержал решение Мелкадзе перейти в «Сочи»

Андрей Червиченко прокомментировал решение Георгия Мелкадзе перебраться из московского «Спартака» в «Сочи». По словам бывшего президента «красно-белых», играть за «Сочи» – лучше, чем сидеть на скамейке в «Спартаке».

«В «Сочи» вполне, возможно, он сумеет заиграть. В любом случае лучше играть в «Сочи», нежели протирать одно место на спартаковской лавке», – цитирует Червиченко российское издание «РБ Спорт».

Напомним, что Мелкадзе провёл всего 3 матча за московский «Спартак» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. В этих поединках футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.