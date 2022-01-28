​Классен травмировался в дебютном матче за «Спартак»

В пятницу «Спартак» проводит товарищеский матч против «Слована». На исходе получаса игрового времени травму получил защитник московской команды Леон Классен. Судя по всему, 21-летний футболист подвергнул ногу. Паоло Ваноли пришлось выпускать на замену Николая Рассказова.

В ближайшее время «Спартак» наверняка даст комментарий по поводу состояния Классена, для которого это был дебютный матч за «Спартак».

Следить за развитием событий в матче «Спартак» - «Слован» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Леон Классен перебрался в «Спартак» из австрийского «Тироля».