Ганчаренко допустил, что однажды возглавит «Спартак»

Экс-наставник московского ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко не стал отрицать, что однажды может возглавит «Спартак». Белорусский тренер также вспомнил ситуацию, когда болельщики «Кубани» ранее буквально умоляли его никогда не возглавлять «Краснодар».

На вопрос о том, является ли московский «Спартак» для него табу, Виктор ответил: «После расставания с «Кубанью» болельщики пришли ко мне домой и прям умоляли: «Только не идите в «Краснодар». Я ответил: «Ребят, я не могу вам такого обещания дать», – заявил Ганчаренко на Youtube-канале «Коммент шоу».

Напомним, что ранее Ганчаренко был уволен из «Краснодара».