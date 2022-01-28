​Ваноли выбрал состав на дебютный матч в «Спартаке»

В пятницу «Спартак» проведёт первый матч в наступившем 2022 году. На сборах в ОАЭ москвичи сразятся со «Слованом» из Братиславы. Это будет дебютная игра для Паоло Ваноли, принявшего «красно-белых» в декабре. Итальянский тренер решил включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Селихов, Джикия, Литвинов, Кофрие, Классен, Денисов, Умяров, Мозес, Игнатов, Бакаев, Соболев.

Контрольный поединок между «Спартаком» и «Слованом» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.