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Первый матч не показал ничего: Как Ваноли дебютировал в «Спартаке»

28 Января 2022 • 23:55 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Слован Братислава
окончен

В пятницу «Спартак» провёл первый матч под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли. Соперником был «Слован» из Братиславы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о дебюте итальянца.

Делать серьёзные выводы по итогам товарищеских матчей на сборах смысла нет. Тренеры смотрят разные схемы, моделируют разные варианты. Кроме того, игроки зачастую действуют под нагрузками, что не даёт в полной мере показывать все лучшие качества. Тем не менее какие-то детали отметить можно. Да и в любом случае было интересно взглянуть на дебют Ваноли.

Стартовый состав можно назвать «смешанным». Сразу в глаза бросилось отсутствие Жиго, Айртона, Зобнина и Промеса, без которых, пожалуй, нельзя представить сильнейшую команду в настоящее время. Как известно, они отсутствовали по разным причинам. Интересно, что из всех новичков с первых минут вышел только Леон Классен, у которого как раз из всех «джокеров» больше всего шансов начать сезон на скамейке – под Айртоном.

Ваноли в дебютном матче решил использовать схему с тремя центральными защитниками. В центре на первых минутах действовал Литвинов, Кофрие расположился правее, Джикия – левее. При этом Игнатов и Бакаев действовали едва ли не на одной линии вместе с Соболевым, так что «красно-белые» будто вышли играть с тремя форвардами.

«Красно-белые» явно старались отрабатывать прессинг. Было заметно, что при определенных событиях на поле команда включалась, пытаясь зажать словаков и отобрать мяч. На это, наверное, стоит обратить внимание с прицелом на будущее. При этом у «Спартака» было многовато фолов.

«Спартак», казалось, старался действовать вторым номером на контратаках, отдав мяч сопернику. Однако к этому едва ли стоит относиться серьёзно: возможно, причиной тому были как раз нагрузки на тренировках, которые просто не позволяли играть «от себя». С другой стороны, в первом тайме «Спартак» забил оба гола именно в быстрых выпадах.

В перерыве «Спартак» сделал множество замен, выпустив на поле в том числе новичков. Отдельно было любопытно понаблюдать за Хлусевичем, который мог сыграть на разных флангах. В итоге Ваноли его выпустил слева в атаке, а не справа в обороне, где, например, ждали экс-футболиста тульского «Арсенала» многие специалисты. Порой Хлусевич с Ларссоном менялись местами, но новичок команды в любом случае действовал в атаке.

В целом второй тайм «Спартак» сыграл намного хуже. Дело не столько в результате или самой игре. Скорее было заметно, что после перерыва у «красно-белых» не получались какие-то ходы. Быстрых атак не было, позиционных – тоже. Причем в принципе идеи заметны не были.

Стоит сказать пару слов о Николсоне. Было заметно, что форвард интересный, он пытался и зоны правильные занимать, и играть в подыгрыше, но пока совсем не адаптирован под команду, и никаких связей нет и близко, хотя этому-то удивляться не стоит.

На самом деле первый матч под руководством Ваноли не показал ровным счётом ничего. Спартаковским болельщикам остаётся рассчитывать, что это лишь пока.

Роман АНДРЕЕВ

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