В «Ахмате» прокомментировали информацию об увольнении Талалаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмет Айдамиров дал комментарий после матча с «Уфой» (0:1), в котором оценил игру команды и обсудил судьбу главного тренера Андрея Талалаева.

Айдамиров отметил, что недоволен результатом, тем не менее, информация об увольнении наставника - «это слухи, он продолжает работать с командой», - приводит слова Айдамирова РИА «Новости».

Также гендиректор не стал говорить о вероятности отставки Талалаева в случае дальнейших неудач команды в чемпионате России.

Напомним, что у «Ахмата» в 13 турах РПЛ пять побед и восемь поражений. Команда идет на 10-м месте.