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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизову задали вопросы по будущему Агаларова и Жиркова

31 Октября 2021 • 17:39 Комментировать
Уфа
1:0
Ахмат
окончен

Руководитель «Уфы» Шамиль Газизов пообщался с журналистами после победного поединка против «Ахмата», в котором его команда победила со счётом 1:0 благодаря очередному голу Гамида Агаларова.

- Никто никого не хочет продавать. Гамид показывает хорошую форму, приносит команде очки, - приводит слова главы уфимского клуба Sport24.

Газизов также надеется, что лучший бомбардир продолжит удачно играть, при этом отказавшись отвечать на вопрос, является ли Агаларов лучшим форвардом чемпионата России.

Также журналистам не удалось получить комментарий Газизова по возможному подписанию контракта с опытным защитником Юрием Жирковым. «Я не буду отвечать», - заявил Газизов.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Уфа Шамиль Газизов Гамид Агаларов
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окончен Уфа 1:0 Ахмат
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