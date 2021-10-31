Стукалов: «По первому тайму «Ахмат» владел преимуществом, но голевых моментов у наших ворот не было»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме мы увидели непривычную для зрителей «Уфу», которая играет без мяча. Это был план, или это «Ахмат» забирал мяч?

- Не совсем правильно мы играли. Я же говорил, что «Ахмат» несколько схем использует. В этой игре как правило против трех центральных защитников они выходили четверкой, и мы к этому готовились. Если видели, во втором тайме мы изменили схему. По первому тайму «Ахмат» владел преимуществом, но голевых моментов у наших ворот не было. Во втором тайме мы в стартовом отрезке перешли на другую схему, забрали мяч под контроль и создавали моменты, могли забить второй.